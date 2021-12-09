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Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов

Экономика
Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Барсукова

Москва, 9 декабря. Размер международных резервов РФ за неделю с 26 ноября по 3 декабря увеличился на 3 млрд долларов (0,5%) и составил 662,8 млрд долларов, следует из материалов Банка России.

Регулятор объяснил, что международные резервы выросли за счет операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, свое влияния внесла положительная курсовая переоценка, говорится в сообщении.

Международные резервы РФ состоят из высоколиквидных иностранных активов: золота, специальных прав заимствования, резервной позиции МВФ и средств в зарубежной валюте. За прошлый год международные резервы выросли на 7,5% и составили 595,8 млрд долларов.

Центробанк ранее купил на внутреннем рынке валюту на 23,1 млрд рублей. Покупки иностранной валюты осуществляются в рамках бюджетного правила. С января 2021 года объем приобретения валюты превысил 2,6 трлн рублей.

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финансы центробанк рф международные резервы
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