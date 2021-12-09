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Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 16:52
Экономика
Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
rostec.ru  /  Ростех

Пермь, 9 декабря. Кабинет министров решил дополнительно направить 44,6 млрд рублей на создание авиационного двигателя ПД-35 для самолета CR929 российско-китайской разработки.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по вопросам осуществления проектов в сфере авиадвигателестроения, которое проходило во время рабочей поездки премьера в Пермь, что власти окажут поддержку разработке ПД-35.

«Мы накануне долго обсуждали с президентом подход к двигателестроению, к тому, что необходимо сделать. И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошие новости. Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что правительство планирует выделить порядка 50 млрд рублей на реализацию мероприятий, которые позволят вывести на рынок российскую вспомогательную силовую установку. Мишустин добавил, что мотор ПД-14 для самолета МС-21 должен стать хорошей заменой зарубежному PW-1400G разработки фирмы Pratt & Whitney.

ПД-35 является авиационным двигателем большой тяги. Ожидается, что аппарат будут устанавливать на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет под названием CR929.

Правительство России заинтересовано в создании повышенного спроса на летательные аппараты, оборудованные двигателями отечественного производства. По мнению Мишустина, такие силовые агрегаты обязаны быть лучшего качества, чем их иностранные аналоги.

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Все новости / Экономика / Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
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