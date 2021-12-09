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Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти

Политика
Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении правительственный законопроект о российской региональной власти.

Инициативу внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. В первом чтении документ одобрили 9 ноября. Он предполагает среди прочего возможность для руководителей регионов избираться на эту должность более двух сроков подряд.

Депутаты Госдумы провели пленарное собрание, где утвердили законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» во втором чтении. Документ направлен на исполнение тезисов Конституции о единой системе руководства.

Ранее Крашенинников сообщил о возможности работать удаленно для местных парламентов благодаря закону о региональной власти. Документ также позволит органам субъектов рассматривать законопроекты в течение двух недель.

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