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Профессор Безруков предсказал массовое бегство в Европе после выхода России к границам СССР

Политика
Профессор Безруков предсказал массовое бегство в Европе после выхода России к границам СССР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. США своими выпадами против России могут спровоцировать такой геополитический сдвиг, что никакие адские санкции не компенсируют потерь Вашингтона и Европы от последствий.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился полковник СВР в отставке, профессор МГИМО, политолог Андрей Безруков, предупредив о масштабных переменах в Евросоюзе в случае выхода России к границам бывшего СССР.

Комментируя слова заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о мечтах Москвы о возрождении СССР, эксперт отметил, что Госдеп недооценивает угрозу таких заявлений и антироссийской истерии в целом. Ведь своими выпадами против России США только подталкивает Москву к укреплению своих позиций на постсоветском пространстве и консолидации бывших республик СССР. Речь идет, конечно же, не о полноценном возрождении той государственной структуры. В нынешних реалиях это может быть крепкий союз интегрированных друг в друга государств.

Профессор Безруков предсказал массовое бегство в Европе после выхода России к границам СССР
flickr.com / U.S. Embassy Moldova

По словам профессора, американцы своей военной истерией уже запугали сами себя. Информационная, в первую очередь, кампания против России обнажила реальную расстановку сил. И думающие люди в Вашингтоне осознали всю глубину угрозы. В случае нарушения хрупкого баланса, к примеру, большой провокацией на Украине, Россия действительно может выдвинуться к границам бывшего Советского Союза. В Европе тогда начнется настоящее массовое бегство — переселение Восточной Европы (как минимум ее части) на Запад. В то же время потенциал санкций США уже исчерпали. Самые болезненные в конечном итоге ударят по Вашингтону намного сильнее, чем по России.

«Люди, стоящие за этой кампанией, очень сильно напугали себя сами. Этот испуг отражает реальное соотношение сил. Люди в Вашингтоне, которые еще способны думать и считать, понимают, что если вдруг война будет спровоцирована и та же Украина потеряет государственность (как одно из последствий) ситуация в Европе и мире изменится настолько сильно, что никакие санкции из ада не компенсируют этот геополитический сдвиг. Когда Россия выйдет на границы СССР в ЕС начнется массовое бегство. Все восточноевропейские страны просто разбегутся», — предсказал Безруков, уточнив, что речь идет, по большей части, об открытых сателлитах США.

Ранее политолог Сатановский оценил внезапное отрезвление Польши и Украины после переговоров Путина и Байдена.

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Все новости / Политика / Профессор Безруков предсказал массовое бегство в Европе после выхода России к границам СССР
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