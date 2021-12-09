ЭКО способно спасти коралловые рифы от вымирания

Канберра, 9 декабря. Специалисты австралийского фонда Большого барьерного рифа выяснили, как остановить вымирание кораллов с помощью ЭКО.

Коралловые рифы находятся в состоянии упадка из-за глобального потепления. Климатические изменения приводят к процессу обесцвечивания и последующему разрушению кораллов, передает Planet Today.

Исследователи разработали специальную методику для сохранения популяции рифов. Они собирают икринки здоровых кораллов и помещают в питомник. После определенного времени материал высаживают рядом с умирающими кораллами. Таким образом они продолжают жить и даже становятся более здоровыми.

Группа ученых из Австралии ранее обнаружила на дне Тихого океана самый древний и крупный коралл Большого Барьерного рифа. Его высота достигает более пяти метров, а ширина — более десяти.