Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 17:06
17:06
Происшествия
Строительство школы под Челябинском обернулось уголовным делом о халатности
17:03
Политика
Ольга Кириллова избрана новым председателем Мосгоризбиркома
17:03
Происшествия
Самолет рейса Санкт-Петербург — Ухта вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя
17:02
Происшествия
Перевозивший бетонные балки грузовик врезался в отбойник на КАД в Петербурге
17:01
Весь мир
СВУ сдетонировало на пути следования колонны ВС США в Ираке
16:56
Политика
От Pax Americana — к Pars Americana: Винников оценил последствия отказа от Ялтинско-Потсдамской системы
16:53
Экономика
Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов
16:52
Экономика
Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
16:49
Происшествия
Супругу владельца компании «Рив Гош» отправили под домашний арест на два месяца
16:49
Происшествия
Экс-главу АО «Транснефть — Верхняя Волга» Левина арестовали по делу о взяточничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЭКО способно спасти коралловые рифы от вымирания

Общество
ЭКО способно спасти коралловые рифы от вымирания
freepik.com  /  Francesco Ungaro

Канберра, 9 декабря. Специалисты австралийского фонда Большого барьерного рифа выяснили, как остановить вымирание кораллов с помощью ЭКО.

Коралловые рифы находятся в состоянии упадка из-за глобального потепления. Климатические изменения приводят к процессу обесцвечивания и последующему разрушению кораллов, передает Planet Today.

Исследователи разработали специальную методику для сохранения популяции рифов. Они собирают икринки здоровых кораллов и помещают в питомник. После определенного времени материал высаживают рядом с умирающими кораллами. Таким образом они продолжают жить и даже становятся более здоровыми.

Группа ученых из Австралии ранее обнаружила на дне Тихого океана самый древний и крупный коралл Большого Барьерного рифа. Его высота достигает более пяти метров, а ширина — более десяти.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ЭКО способно спасти коралловые рифы от вымирания
вымирание эко коралл
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать