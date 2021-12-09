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Власти Бразилии продолжают приватизацию аэропортов

Весь мир
Власти Бразилии продолжают приватизацию аэропортов
pixabay.com  / 

Бразилиа, 6 декабря. Власти Бразилии намереваются к концу 2022 года продать с аукциона 50 аэропортов страны. Информация появилась в официальном аккаунте правительства в Twitter.

По сообщению властей, деньги от продажи аэропортов пойдут на инвестиции в инфраструктуру страны. С 2019 года Бразилия выставила на аукцион 34 авиахаба, которые принесли в казну 34 миллиарда бразильских реалов, более 6000 миллионов долларов. До конца года правительство намеревается продать еще 16 аэропортов, в том числе Конгоньяс в Сан-Паулу и Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро.

«К концу года 50 важнейших аэропортов страны будут переданы частному сектору. В 2022 году правительство также надеется предоставить более 12 тыс. километров автомагистралей в дополнение к порту Сантос, крупнейшему в Латинской Америке», — говорится в сообщении.

Власти таким способом пытаются решить транспортную проблему, передав наиболее пострадавший сектор во время пандемии COVID-19 в руки частных лиц.

Ранее Центробанк Бразилии повысил учетную ставку для борьбы с инфляцией.

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