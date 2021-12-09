Власти Бразилии продолжают приватизацию аэропортов

Бразилиа, 6 декабря. Власти Бразилии намереваются к концу 2022 года продать с аукциона 50 аэропортов страны. Информация появилась в официальном аккаунте правительства в Twitter.

Brazil is modernizing the infrastructure of the country's airport sector promoting the longest sequence of auctions in its history. It is strategic for Brazil to transfer control of airports to the private sector in order to increase investments and the quality of services. pic.twitter.com/HHJpEMP6zQ — Government of Brazil (@govbrazil) December 8, 2021

По сообщению властей, деньги от продажи аэропортов пойдут на инвестиции в инфраструктуру страны. С 2019 года Бразилия выставила на аукцион 34 авиахаба, которые принесли в казну 34 миллиарда бразильских реалов, более 6000 миллионов долларов. До конца года правительство намеревается продать еще 16 аэропортов, в том числе Конгоньяс в Сан-Паулу и Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро.

«К концу года 50 важнейших аэропортов страны будут переданы частному сектору. В 2022 году правительство также надеется предоставить более 12 тыс. километров автомагистралей в дополнение к порту Сантос, крупнейшему в Латинской Америке», — говорится в сообщении.

Власти таким способом пытаются решить транспортную проблему, передав наиболее пострадавший сектор во время пандемии COVID-19 в руки частных лиц.

Ранее Центробанк Бразилии повысил учетную ставку для борьбы с инфляцией.