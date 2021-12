Власти Бразилии продолжают приватизацию аэропортов

Бразилиа, 6 декабря. Власти Бразилии намереваются к концу 2022 года продать с аукциона 50 аэропортов страны. Информация появилась в официальном аккаунте правительства в Twitter.

Brazil is modernizing the infrastructure of the country's airport sector promoting the longest sequence of auctions in its history. It is strategic for Brazil to transfer control of airports to the private sector in order to increase investments and the quality of services. pic.twitter.com/HHJpEMP6zQ