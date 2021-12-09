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Сенатор Джабаров назвал хайпом предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Политика
Сенатор Джабаров назвал хайпом предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Предложения экс-заместителя помощника министра обороны США Яна Бжезинского по отключению России от системы SWIFT являются неприемлемыми, заявили а Совфеде.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Бжезинский сделал такое заявление ради хайпа.

Как считает сенатор, американский чиновник даже не понимает, о чем говорит. Джабаров подчеркнул, что отключение России от финансовой системы грозит ущербом не только для Москвы, но и для контрагентов и покупателей, сотрудничающих со страной.

«Как они собираются расплачиваться с Россией в таком случае? Чемоданами возить наличку в Москву, чтобы рассчитаться за газ?» — цитирует сенатора «Лента.ру».

Ранее Бжезинский заявил, что европейское сообщество должно нанести по России «удар». По его мнению, отключение РФ от SWIFT станет предупреждением для Москвы.

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