Сенатор Джабаров назвал хайпом предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Москва, 9 декабря. Предложения экс-заместителя помощника министра обороны США Яна Бжезинского по отключению России от системы SWIFT являются неприемлемыми, заявили а Совфеде.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Бжезинский сделал такое заявление ради хайпа.

Как считает сенатор, американский чиновник даже не понимает, о чем говорит. Джабаров подчеркнул, что отключение России от финансовой системы грозит ущербом не только для Москвы, но и для контрагентов и покупателей, сотрудничающих со страной.

«Как они собираются расплачиваться с Россией в таком случае? Чемоданами возить наличку в Москву, чтобы рассчитаться за газ?» — цитирует сенатора «Лента.ру».

Ранее Бжезинский заявил, что европейское сообщество должно нанести по России «удар». По его мнению, отключение РФ от SWIFT станет предупреждением для Москвы.