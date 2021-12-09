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Глава Генштаба ВС РФ: присутствие военных США в Сирии мешает борьбе с терроризмом

Весь мир
Глава Генштаба ВС РФ: присутствие военных США в Сирии мешает борьбе с терроризмом
twitter.com  /  @CJTFOIR

Москва, 9 декабря. Присутствие военнослужащих США на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в нарушение норм международного права снижает эффективность борьбы с терроризмом в регионе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В ходе брифинга перед военными атташе зарубежных государств глава Генштаба ВС РФ отметил, что действия американских военнослужащих в САР способствуют попыткам радикальных исламистов расширить сферу своего влияния в стране.

«Незаконные вооруженные формирования не отказались от планов по расширению территорий своего влияния. И этому способствует нелегитимное военное присутствие Соединенных Штатов и ряда других стран на территории Сирии, которое снижает эффективность борьбы с террористическими отрядами», — заметил он.

Герасимов добавил, что правительственные войска САР при поддержке Воздушно-космических сил РФ продолжают наносить удары по позициям террористов. Кроме того, Россия активно оказывает сирийскому руководству помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктурных объектов и территориальной целостности республики.

В настоящий момент американские военные сохраняют свое присутствие на северо-востоке Сирии, прикрываясь борьбой с террористическими группировками. При этом истинной целью США является контроль над богатыми нефтью районами САР.

Штаты совместно с курдскими «Сирийскими демократическими силами» наладили незаконную добычу «черного золота». Ресурсы, принадлежащие сирийскому народу, они транспортируют за рубеж — в основном в Ирак — для дальнейшей продажи.

Одна из таких колонн была замечена на северо-востоке Сирии утром 9 декабря. Согласно сообщениям местных источников, конвой в составе 83 транспортных средств пересек сирийско-иракскую границу в районе незаконного контрольно-пропускного пункта Аль-Валид.

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