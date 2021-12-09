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Партнерство и помощь молодым: как в Москве прошел форум «Медицина молодая»
Общество
Партнерство и помощь молодым: как в Москве прошел форум «Медицина молодая»
пресс-служба форума «‎Медицина молодая»  / 

В московском «Экспоцентре» состоялся первый междисциплинарный форум «Медицина молодая», собравший представителей крупнейших столичных и региональных медицинских вузов. Организатором площадки выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова при поддержке «Экспоцентра» и Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

В работе сессий на площадках приняли участие преподаватели, аспиранты, ординаторы и студенты учебных заведений, а главными вопросами на повестке дня стали отраслевые инновации, прикладные технологии медицины будущего, а также цифровые возможности, открывающиеся в современном российском здравоохранении. Активное участие приняли регионы: так, Тверской государственный медицинский университет представил на форуме перспективную работу в области иммунотерапии и клеточных технологий как платформы для персонализированной медицины.

«Нам было важно сформировать на форуме единую, инициативную и результативную команду. Молодые ученые не могут и не живут обособленно, они добиваются наивысших результатов в сильном коллективе. Именно так мы выстроили работу, и потому итоги обсуждений предельно конкретны и практически полезны. Они работают на будущее молодых специалистов и страны», — отметила президент Фонда биомедицинских технологий им. В. П. Филатова Екатерина Диброва.

Партнерство и помощь молодым: как в Москве прошел форум «Медицина молодая»
пресс-служба форума «‎Медицина молодая» /

На дискуссионных площадках форума были вовсю использованы цифровые технологии, и яркий тому пример — работа биомедицинского модуля «Полипептидная терапия. Новые возможности для России». За обсуждениями специалистов в режиме онлайн следили 1243 участника из сотни городов и населенных пунктов страны.

Не менее важным событием «Медицины молодой» стало подписание соглашения между Фондом биомедицинских технологий им. В. П. Филатова и Московским центром инновационных технологий здравоохранения. В его основе — партнерское содействие по части научно-исследовательского обмена в сфере биомедицинских технологий, помощь в апробации и экспертизе инновационных препаратов и стандартов лечения, а также проведение совместных образовательных мероприятий.

Большим итогом прошедшего мероприятия стала резолюция, представленная программным комитетом. В документе, как известно, предложено определить здравоохранение в качестве пилотной площадки для закрепления статуса молодого ученого, а также проработать нормативно-правовую базу касательно молодых специалистов в науке, медицине и образовании. Таким образом, утвердился курс на помощь в самореализации нового поколения исследователей и ученых, что, без сомнения, является важной частью развития нашей страны.

Как подчеркнул ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова академик РАН Петр Глыбочко, организаторам «Медицины молодой» удалось собрать на форуме уникальную команду ведущих ученых и лидеров здравоохранения, с которыми наравне участвовали в диалоге и молодые исследователи.

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москва наука медицина форум здравоохранение медицина молодая
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