Байден открыл организованный Вашингтоном «Саммит за демократию»

Вашингтон, 9 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил об открытии организованного государством «Саммита за демократию». В мероприятии примут участие 110 стран.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что идею американской стороны созвать «Саммит за демократию» можно назвать пирушкой в узком кругу. По словам дипломата, Вашингтон сам выбирает, кого он желает видеть на этом «междусобойчике», а кого нет.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Саммит за демократию» является «идеологизированной массовкой». Об этом она рассказала, отвечая на вопросы во время брифинга.