Кедми: Россия расправится с американскими ВМС в Черном море за считанные минуты

Москва, 9 декабря. США и другие страны НАТО никогда не смогут лишить Россию превосходства в Черноморском регионе, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт в интервью изданию «Народные Новости» прокомментировал заявление офицера ВМС США Брайана Харрингтона о том, что западным странам в обход конвенции Монтре нужно увеличить число военных учений в Черном море, чтобы лишить Россию превосходства. Кедми напомнил, что корабли нечерноморских стран не могут находиться в указанном регионе дольше трех недель.

Политолог уверен, что ни одному государству не удастся пошатнуть позиции РФ. Он добавил, что у российских военных есть все необходимое, чтобы расправиться с теми, у кого есть сомнения на этот счет. Причем речь идет не только о Черноморском флоте, но и о наземной группировке войск. Кедми пригрозил США тяжелейшими последствиями в случае попытки закрепиться в Черном море, а также отвел несколько минут на уничтожение иностранных кораблей.

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«У США нет сил, чтобы там как-то закрепиться. Эта акватория находится под плотным покрытием огневых средств России. Москва может уничтожить любые вооруженные силы в течение минут, если посчитает нужным», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за возросшей активности НАТО в Черноморском регионе. Российские дипломаты назвали опасными маневры иностранной авиации у границ страны, передает RT.