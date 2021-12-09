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Путин поддержал инициативу о запрете вылова китов в России ради развлечения

Общество
Путин поддержал инициативу о запрете вылова китов в России ради развлечения
wikipedia.org  /  Zorankovacevic/CC BY-SA 2.5

Москва, 9 декабря. Идею запретить вылов китообразных в России в культурно-развлекательных целях поддержал президент Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал выступление исполнительного директора отделения международной организации «Совет Гринпис» Сергея Цыпленкова. Специалист напомнил, как в 2018 году широкий общественный резонанс получила история с так называемой «китовой тюрьмой».

«Вылов в учебных целях, в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — отметил президент.

В бухте Средней в Приморском крае незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух. Их собирались продать в китайские океанариумы. Однако после вмешательства президента животных выпустили на волю.

Также Владимир Путин поддержал инициативу о льготах для обладателей трех орденов Мужества. С соответствующей инициативой обратился председатель совета Валерий Фадеев.

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путин россия киты
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