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Власти РФ будут стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями

Экономика
Власти РФ будут стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с отечественными двигателями. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению.

Мишустин отметил важность наращивания объемов поставок российских силовых агрегатов на внутренний рынок. По мнению главы кабмина, сейчас это ключевая задача, после чего сформируются и хорошие экспортные перспективы.

«Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, улучшать экономические условия эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов», — указал Мишустин.

Санкции США проложили для России путь в лидеры авиастроения. Об этом рассказал публицист Алексей Анпилогов.

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