Сотрудники «Сбера» получат льготную ипотеку от банка

Москва, 9 декабря. Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о планах по запуску программы субсидирования ипотечных кредитов для работников компании.

Субсидии на ипотеку смогут получить от «Сбера» сотрудники корпорации, отметил в ходе прямой линии с работниками глава банковской структуры. Предполагается, что соответствующий проект заработает с 1 марта 2022 года.

«Субсидия будет составлять 4% от нашей рыночной ставки по ипотеке и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и наших компаний экосистемы, в которых у нас более 50% участия», — указал Греф.

Ожидается, что Сбербанк в качестве работодателя будет субсидировать ставку по ипотеке. По словам руководителя финансовой организации, подобный проект является отличным финансовым стимулом. Согласно условиям инициативы, указанные ипотечные возможности будут предоставлены тем работникам, которые намереваются оформить жилищный кредит, а также тем, кто уже взял займ на недвижимость.

Максимальный объем субсидируемого кредита составляет 20 млн рублей для Москвы и 15 млн рублей для Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Во всех остальных российских регионах размер займа ограничится 10 млн рублей.

Сбербанк планирует удерживать долю как минимум в 50% от рынка ипотечного кредитования в России, ранее рассказывал директор дивизиона «Сбера» «ДомКлик» Николай Васев.