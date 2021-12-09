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Сенатор Косачев: отношения США и России деградируют из-за третьих стран

Политика
Сенатор Косачев: отношения США и России деградируют из-за третьих стран
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 декабря. Двусторонние отношения США и России сами по себе могли бы быть достаточно плодотворными, но все упирается в вопрос третьих стран и внутренних проблем Соединенных Штатов. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

Как отметил законодатель в своем Telegram-канале, если рассматривать диалог Москвы и Вашингтона под таким углом, то пути разрешения конфликтов становятся более очевидными. Чтобы стабилизировать отношения России и США, необходимо наращивать связи с ключевыми мировыми державами и четче обозначать границы своих интересов, чтобы у Белого дома не было желания вступать в перепалку, уверен сенатор.

«Можно ли менять эту ситуацию отсюда? Полагаю, что – да. И через повышение значения России во всех мировых и региональных делах. И через налаживание связей с сильнейшими мировыми игроками – не только с Китаем, но и с Турцией, Саудовской Аравией, Бразилией. И в том числе через обозначение красных линий вблизи наших границ – создание известной напряженности, о которой говорил недавно (президент России. — Прим. ФАН) Владимир Путин», —подчеркнул Константин Косачев.

Ранее в ходе переговоров президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден признали неудовлетворительным состояние, в котором находится диалог двух держав. В опубликованном Кремлем пресс-релизе говорится, что главы государств условились продолжить личные контакты и работы по направлению глобальной стабильности.

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