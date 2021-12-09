Истребители Су-57 получат на вооружение гиперзвуковое оружие

Москва, 9 декабря. Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены гиперзвуковым оружием. Об этом заявил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

Также он сообщил в беседе с «Интерфаксом», что с 2027 года самолет начнет поступать в Воздушно-космические силы РФ уже с новым двигателем. Испытания воздушной машины с новой силовой установкой планируют завершить к 2024 году.

«В целом, испытания с доведением двигателя второго этапа продлятся до 2026 года, поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой госпрограммы вооружения с 2027 года. Это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта», — заявил Ельчанинов.

Ранее ведущий программист Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) Валерий Тимохин заявил, что сборка истребителей Су-57 будет осуществляться с применением AR-технологий. Также ВКС РФ в декабре 2021 года получат четыре серийных самолета пятого поколения, передает RT.