Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 17:05
17:03
Политика
Ольга Кириллова избрана новым председателем Мосгоризбиркома
17:03
Происшествия
Самолет рейса Санкт-Петербург — Ухта вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя
17:02
Происшествия
Перевозивший бетонные балки грузовик врезался в отбойник на КАД в Петербурге
17:01
Весь мир
СВУ сдетонировало на пути следования колонны ВС США в Ираке
16:56
Политика
От Pax Americana — к Pars Americana: Винников оценил последствия отказа от Ялтинско-Потсдамской системы
16:53
Экономика
Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов
16:52
Экономика
Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
16:49
Происшествия
Супругу владельца компании «Рив Гош» отправили под домашний арест на два месяца
16:49
Происшествия
Экс-главу АО «Транснефть — Верхняя Волга» Левина арестовали по делу о взяточничестве
16:48
Политика
Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава КДК РФС объяснил решение не отменять красную карточку нападающего Соболева

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 16:08
Спорт
Глава КДК РФС объяснил решение не отменять красную карточку нападающего Соболева
Global Look Press  /  © Stupnikov Alexander

Москва, 9 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».

Как отметил руководитель КДК Артур Григорьянц, футболист присутствовал на заседании.

«Спартак» обратился с просьбой об отмене красной карточки. Экспертно-судейская комиссия вынесла вердикт, что карточка была показана правильно. У КДК не было оснований для отмены. Дополнительной дисквалификации не будет. Он [Соболев] пропустит только один матч, с «Сочи», — сказал глава комитета журналистам.

Напомним, встреча «Спартак» — «Ахмат» прошла на «Открытие Арене» 4 декабря и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Руя Витории. Главный арбитр встречи показал Соболеву прямую красную карточку в первом тайме за грубое нарушение на Игоре Коновалове.

«Спартак» сегодня сыграет в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии». Красно-белым нужна победа над польской командой, но при определенных турнирных раскладах в таблице «спартаковцам» хватит ничьей. По словам экс-наставника сборной России Станислава Черчесова, «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Глава КДК РФС объяснил решение не отменять красную карточку нападающего Соболева
артур григорьянц александр соболев КДК РФС
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать