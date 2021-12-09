Глава КДК РФС объяснил решение не отменять красную карточку нападающего Соболева

Москва, 9 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».

Как отметил руководитель КДК Артур Григорьянц, футболист присутствовал на заседании.

«Спартак» обратился с просьбой об отмене красной карточки. Экспертно-судейская комиссия вынесла вердикт, что карточка была показана правильно. У КДК не было оснований для отмены. Дополнительной дисквалификации не будет. Он [Соболев] пропустит только один матч, с «Сочи», — сказал глава комитета журналистам.

Напомним, встреча «Спартак» — «Ахмат» прошла на «Открытие Арене» 4 декабря и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Руя Витории. Главный арбитр встречи показал Соболеву прямую красную карточку в первом тайме за грубое нарушение на Игоре Коновалове.

«Спартак» сегодня сыграет в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии». Красно-белым нужна победа над польской командой, но при определенных турнирных раскладах в таблице «спартаковцам» хватит ничьей. По словам экс-наставника сборной России Станислава Черчесова, «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией».