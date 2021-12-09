Карты платежной системы «Мир» вошли в оборот 14 стран мира

Москва, 9 декабря. Руководитель управления развития и регулирования национальной платежной системы Центробанка Денис Барышков во время VIII Национального платежного форума рассказал об особенностях карт платежной системы «Мир».

Сейчас карточки системы «Мир» применяются и принимаются на территории четырнадцати государств. Всего на рынок выпущено порядка 109 млн карт. Согласно статистике Банка России, свыше 25% объема платежей покрываются данными картами, а если рассматривать показатели по эмиссии, то доля «Мир» достигает более 32%.

«В 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приема карт платежной системы "Мир", к текущему моменту за пределами Российской Федерации обеспечен прием карт платежной системы "Мир" в 14 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС», — отметил представитель регулятора.

Центральный банк РФ совместно с акционерным объединением «Национальная система платежных карт» (НСПК) заявили, что будут выпускать карты платежной системы «Мир» еще 15 декабря 2015 года.

Сервис Apple Pay ранее расширил функционал за счет включения возможности использования карт «Мир». Начиная с середины прошлого месяца, владельцы iPhone и iPad могут оплачивать покупки через привязанные к своим устройствам карточки национальной системы.