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Самарские фермеры займутся агротуризмом
Экономика
Самарские фермеры займутся агротуризмом
vk.com  /  Министерство сельского хозяйства Пермского края

Самара, 9 декабря. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области намерено получить от федерального центра грант «Агротуризм» в помощь своим фермерам.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о разработанной Министерством сельского хозяйства России новой мере государственной поддержки малых форм хозяйствования в виде гранта «Агротуризм». Региональный минсельхоз уже отправил в Москву три заявки для предварительной оценки проектов на участие в первом конкурсном отборе на получение грантов, сообщает «Волга Ньюс».

Программа начнет действовать с 2022 года и предполагает на основе конкурсного отбора предоставление грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) до 10 миллионов рублей на реализацию проектов развития сельского агротуризма.

Прогнозируется, что новая мера господдержки аграриев позволит снизить их зависимость от сезонности производства благодаря диверсификации направлений их деятельности. При этом размер гранта «Агротуризм» будет зависеть от размера собственных средств заявителя, направленных на реализацию проекта.

Ранее ФАН сообщал о благосклонном отношении к законопроекту о поддержке сельского агротуризма в российских регионах. Так, Подмосковье уже внесло сельский туризм в список приоритетных направлений развития в регионе. Развитием сельского туризма также намерены заняться в Саратовской области и в Башкирии.

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Все новости / Экономика / Самарские фермеры займутся агротуризмом
самара грант поддержка агротуризм
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