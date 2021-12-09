Губернатор ЯНАО Артюхов назначил главой департамента экономики Валерия Миронова

Салехард, 9 декабря. Исполняющий обязанности руководителя департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий Миронов стал директором учреждения. Соответствующее решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Миронов находится на государственной службе в органах исполнительной власти с 2013 года. В 2020-м чиновник переехал на Ямал, где был включен в резерв управленческих должностей.

Губернатор назначил Миронова директором экономического департамента ЯНАО. Об этом сообщило издание «СеверПресс». Новый руководитель ведомства исполнял обязанности главы учреждения с июля. До этого он занимал пост заместителя директора департамента, был ответственен за развитие предпринимательства, промышленности, конкуренции, а также за инвестиционную политику и торговлю.

Ранее Артюхов вошел в состав Генсовета «Единой России». До этого губернатор состоял в региональном политсовете ямальского отделения партии.