Боксер Мария Рейнгардт назвала суммы гонораров для победительниц чемпионата России

Санкт-Петербург, 9 декабря. Женский бокс уже стал нормой, женщины занимаются им не только профессионально, но и на любительском уровне. Об этом заявила трехкратная победительница чемпионата России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им Пушкина Мария Рейнгардт на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам спортсменки, женский бокс перестал восприниматься как экзотика. Соревнования в этом виде спорта среди женщин представлены в том числе и на Олимпийских играх. По словам Рейнгардт, на следующих ОИ будет больше весовых категорий в женском боксе, потому что этот вид спорта популярен среди женщин и очень хорошо развивается.

Если раньше призеров чемпионата по боксу награждали кубком, то теперь им вручают пояс и денежный приз.

«На чемпионате России был показан очень высокий уровень организации и наград. Победительница получала не кубки, а чемпионский пояс. Сейчас за первое место спортсменка может получить 500 тысяч рублей и машину, за серебро — 250 тысяч рублей, а за третье место — 150 тысяч рублей призовых», — рассказала Рейнгардт.

Чемпионка России рассказала, что кроме призовых спортсменок ждет стипендия на целый год, поэтому они могут не думать, как им придется зарабатывать и продолжать тренироваться. Она отметила, что тренер также получает денежное поощрение.

Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире». Спортсменка международного уровня Мария Рейнгардт отвечает на вопросы журналистов о влиянии сексуальных меньшинств на спортивное будущее.