Британия намерена отправить военных инженеров в Польшу из-за миграционного кризиса

Лондон, 9 декабря. Великобритания отправит 140 военных инженеров в Польшу на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщило британское минобороны.

В Польшу отправятся специалисты из 32-го полка Королевских инженеров. Они будут помогать польским войскам выполнять конкретные инженерные задачи вдоль границы с Белоруссией.

«140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией», — передает сообщение британского военного ведомства RT.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто возложил ответственность за миграционный кризис на Евросоюз. По его словам, скопления беженцев можно было избежать, если бы ЕС пошел на сближение с Белоруссией.