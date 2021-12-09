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Британия намерена отправить военных инженеров в Польшу из-за миграционного кризиса

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 15:53
Армия
Британия намерена отправить военных инженеров в Польшу из-за миграционного кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Лондон, 9 декабря. Великобритания отправит 140 военных инженеров в Польшу на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщило британское минобороны.

В Польшу отправятся специалисты из 32-го полка Королевских инженеров. Они будут помогать польским войскам выполнять конкретные инженерные задачи вдоль границы с Белоруссией.

«140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией», — передает сообщение британского военного ведомства RT.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто возложил ответственность за миграционный кризис на Евросоюз. По его словам, скопления беженцев можно было избежать, если бы ЕС пошел на сближение с Белоруссией.

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мигранты великобритания белоруссия польша граница миграционный кризис военные инженеры
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