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Ян Кубиш раскрыл причины ухода с поста посланника ООН в Ливии

Весь мир
Ян Кубиш раскрыл причины ухода с поста посланника ООН в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Нью-Йорк, 9 декабря. Уходящий в отставку посланник ООН в Ливии Ян Кубиш сообщил, что решил покинуть пост по профессиональным и личным причинам.

В прощальном письме, опубликованном на странице Организации Объединенных Наций, глава МООНПЛ выразил надежду на то, что работа недавно назначенного на его место специального советника генсека Стефани Уильямс станет успешной. Он подчеркнул при этом, что отказ от выборов и выступление против них приведет к ситуации, в которой судьба Ливии попадет в руки тем, кто извлекает выгоду из существующего положения вещей, а также их сторонников за рубежом.

Кубиш добавил, что нынешняя обстановка изжила себя и стала невыносимой. Страна страдает от паралича, раздробленности, слабости и разделения из-за конфликтов, которые привели к дестабилизации в регионе. При этом бенефициарами являются те, кто предпочитает власть оружия урнам для голосования.

Посланник ООН подтвердил, что он старался помочь ливийцам взять ответственность за судьбу своей страны, отметив успешный созыв объединенного заседания Палаты представителей после нескольких лет разделения. В ходе той сессии доверие парламента получили временные исполнительные органы — Президентский совет и Правительство национального единства, которые сформировали в результате Форума политического диалога (ФПД).

По его словам, Высшая национальная избирательная комиссия работала стабильными темпами в рамках подготовки к всеобщим выборам, намеченным на 24 декабря в соответствии с «дорожной картой», одобренной со стороны ФПД, а также резолюциями 2570 и 2571 Совета Безопасности и итогами берлинской и парижской конференций.

«Своевременное проведение общенациональных, свободных и справедливых президентских и парламентских выборов Ливии имеет решающее значение для выхода из давнего цикла политических передряг, возвращения к демократической легитимности, построению единства, процветания и реального суверенитета и прекращения иностранного вмешательства», — отметил Кубиш.

По его словам, подавляющее большинство людей хотят выборов.

«В то же время многие испытывают естественные сомнения и страх неизвестности, а ожесточенная и иногда непримиримая политическая конкуренция усиливается и превращается в конфликт», — добавил посланник.

Он подчеркнул необходимость проведения голосования, чтобы избавиться от разногласий и тупиковых ситуаций, которые преследовали лишенные реальной власти институты, что делало их благодатной почвой для иностранного вмешательства. Кубиш призвал всех ливийцев прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидатов, способных гарантировать единство, стабильность и суверенитет на основе национального примирения, справедливости, подотчетности, демократии, верховенства закона и надлежащего управления. Посланник отметил, что он также надеется на более широкое участие женщин и молодежи в политической жизни страны.

Далее в письме Кубиш выразил глубокую признательность за усилия, приложенные ливийским Совместным военным комитетом (СВК) «5+5».

«Он является примером для подражания по части решимости и напряженной работы по выполнению и поддержанию соглашения о прекращении огня», — заметил дипломат.

По его словам, неустанные усилия членов СВК при поддержке МООНПЛ привели к открытию прибрежной дороги между Мисуратой и Сиртом, которое помогло облегчить передвижение ливийцев по всей стране и положительно сказалось на жизни людей в социальной, экономической и гуманитарной сферах. Ян Кубиш отметил, что миссия ООН способствовала проведению каирских встреч комитета «5+5» с соседними странами — Чадом, Нигером и Суданом, в ходе которых согласована концепция механизма дальнейшей координации, а также организации переговоров с Африканским союзом в Тунисе и визитов в Анкару и Москву.

Он сообщил, что прилагал усилия для поддержки независимости и целостности Национальной нефтяной корпорации (ННК), учитывая жизненно важную роль, которую углеводородный сектор играет в экономике Ливии и благосостоянии ее народа. Кроме того, добавил Кубиш, миссия путем постоянных консультаций с ливийскими властями неоднократно обращалась к соответствующим учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций с просьбой сосредоточить свое внимание на правах человека и гуманитарных потребностях граждан североафриканского государства, а также мигрантов и беженцев.

Посланник ООН принял решение уйти в отставку еще в конце ноября. Этот шаг стал неожиданным для всех сторон, особенно в свете активной подготовки Ливии к президентским и парламентским выборам.

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