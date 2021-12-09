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Захарова заявила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к линии фронта в Донбассе

Армия
Захарова заявила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к линии фронта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Украинские военные стягивают тяжелую артиллерию и технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, переброска вооружений была зафиксирована наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ. Российская сторона также неоднократно говорила о попытках Киева дестабилизировать ситуацию в Донбассе, передает RT.

«ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — рассказала Захарова.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется из-за провокационных действий ВСУ. По его словам, западные страны подталкивают Киев к опасным шагам.

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