Захарова заявила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к линии фронта в Донбассе

Москва, 9 декабря. Украинские военные стягивают тяжелую артиллерию и технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, переброска вооружений была зафиксирована наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ. Российская сторона также неоднократно говорила о попытках Киева дестабилизировать ситуацию в Донбассе, передает RT.

«ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — рассказала Захарова.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется из-за провокационных действий ВСУ. По его словам, западные страны подталкивают Киев к опасным шагам.