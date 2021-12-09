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Российским пенсионерам перечислили условия для выплаты 15 тысяч рублей к Новому году

Экономика
Российским пенсионерам перечислили условия для выплаты 15 тысяч рублей к Новому году
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 9 декабря. Пожилые россияне к Новому году могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Оснований для этого несколько, и, вероятно, президент России Владимир Путин объявит о доплатах на ежегодной пресс-конференции.

Аналитики полагают, что назначение денежного довольствия может произойти из-за того, что размер индексации пенсионных выплат в стране заметно отстает от текущего уровня инфляции. Поскольку цены растут, а доходы больше не становятся, пенсионеры практически лишаются части сбережений.

Кроме того, разовая выплата станет еще одним способом поддержать население в период пандемии коронавируса, а также перед новогодними праздниками, поскольку траты граждан в этот период традиционно увеличиваются. Пока вопрос проведения доплаты остается всего лишь предположением, но эксперты не исключают, что такой расклад действительно возможен.

Депутаты Госдумы ранее приняли законопроект, согласно которому продлевается срок заморозки накопительной части пенсии россиян еще на год — до конца 2023 года. Согласно предыдущему тексту закона, норма действовала до конца 2022-го.

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пенсионеры новый год единовременная выплата
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