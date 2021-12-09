Нацбанк Украины прогнозирует годовую инфляцию в 10%

Киев, 9 декабря. Инфляция на Украине по итогам 2021 года будет выше прогнозов и составит около 10%. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), выполняющий роль центрального банка.

Как отмечается в сообщении регулятора, в октябре рост потребительских цен составил 10,9%. Однако, согласно оценке НБУ, в ноябре инфляция замедлится. В то же время учетная ставка НБУ в декабре будет повышена до 9% годовых. Регулятор также сообщил, что в случае дальнейшего влияния проинфляционных рисков он готов повысить ставку. Следующее заседание НБУ по вопросам монетарной политики состоится 20 января.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского ранее начала переговоры с Евросоюзом о предоставлении стране дополнительной финансовой помощи. В офисе главы государства рассказали, что Киев рассчитывает получить от Брюсселя долгосрочную микрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования.