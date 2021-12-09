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Путин обсудил миграционные вопросы на заседании Совета по развитию гражданского общества

Общество
Путин обсудил миграционные вопросы на заседании Совета по развитию гражданского общества
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, касающиеся трудовых мигрантов, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что миграционные вопросы необходимо решать с коллегами из стран СНГ. В частности, следует обсудить вопрос о подготовленности трудовых мигрантов к жизни в России. Приезжающие в страну люди должны знать русский язык и ориентироваться в законодательстве, объяснил Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также в ходе заседания лидер страны заявил о массовых случаях мошенничества в Сети. В частности, речь идет о распространении персональных сведений. Решить проблему помогут действия, направленные на обеспечения прав россиян.

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путин мигранты россия
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