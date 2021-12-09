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Мэр Иркутска заявил о решении проблемы седьмой подзоны аэропорта
Общество
Мэр Иркутска заявил о решении проблемы седьмой подзоны аэропорта
iktport.ru  /  пресс-служба Международного аэропорта «Иркутск»

Иркутск, 9 декабря. В ходе пресс-конференции мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал перспективы строительства жилья и соцобъектов около аэропорта.

Как напомнил Болотов, речь идет о том, что ввиду превышения допустимого шумового уровня от аэропорта «Иркутск» на землях седьмой подзоны приаэродромной территории оказалось под запретом строительство детсадов, школ и жилых домов. По этой причине 11 многоэтажных жилых домов рискуют не получить разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает ИА «Телеинформ».

По словам Болотова, на сегодняшний день все властные структуры и специалисты уже изучили нюансы проблемы и комплексно занимаются ее решением. При этом «базовое, перспективное решение найдено». Имеется процедура, которая будет нужна при его реализации. Она не потребовала корректировки законов и внесения изменений в постановление правительства, так как находится в русле руководящих документов.

Болотов подтвердил, что аэропорт Иркутска в соответствии с вновь утвержденной методикой своевременно произвел все инструментальные замеры, которые были представлены для утверждения и направлены в Роспотребнадзор. В итоге седьмая подзона на территории Иркутска будет значительно трансформирована.

Ранее ФАН сообщал, что по факту вынужденной посадки в аэропорту Иркутска самолета Airbus-321neo авиакомпании «Сибирь» прокуратура инициировала проверку. Экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в связи с техническим отказом одной из систем самолета.

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аэропорт строительство уровень шума
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