Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 17:03
17:03
Происшествия
Самолет рейса Санкт-Петербург — Ухта вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя
17:02
Происшествия
Перевозивший бетонные балки грузовик врезался в отбойник на КАД в Петербурге
17:01
Весь мир
СВУ сдетонировало на пути следования колонны ВС США в Ираке
16:56
Политика
От Pax Americana — к Pars Americana: Винников оценил последствия отказа от Ялтинско-Потсдамской системы
16:53
Экономика
Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов
16:52
Экономика
Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
16:49
Происшествия
Супругу владельца компании «Рив Гош» отправили под домашний арест на два месяца
16:49
Происшествия
Экс-главу АО «Транснефть — Верхняя Волга» Левина арестовали по делу о взяточничестве
16:48
Политика
Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти
16:47
Общество
Вирусолог Нетесов развеял самое популярное заблуждение о коронавирусной инфекции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимир Путин поддержал инициативу о льготах для обладателей трех орденов Мужества

Общество
Владимир Путин поддержал инициативу о льготах для обладателей трех орденов Мужества
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение для скорейшего решения вопроса о льготах для обладателей трех орденов Мужества.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Путин отметил, что поддерживает инициативу о предоставлении льгот для кавалеров трех орденов Мужества. С соответствующей инициативой обратился председатель совета Валерий Фадеев.

«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», — подчеркнул Путин.

Орденом Мужества могут награждаться граждане России за самоотверженность и отвагу. Этот знак отличия вручается при проявлении мужества в борьбе с преступностью, спасении людей во время стихийных бедствий, катастроф, пожаров и в других чрезвычайных обстоятельствах.

Накануне Владимир Путин отметил необходимость обеспечения жильем молодых ученых в России. Он заявил, что этот вопрос будет поднят на Госсовете.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Владимир Путин поддержал инициативу о льготах для обладателей трех орденов Мужества
путин льготы орден мужества
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать