Владимир Путин поддержал инициативу о льготах для обладателей трех орденов Мужества

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение для скорейшего решения вопроса о льготах для обладателей трех орденов Мужества.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Путин отметил, что поддерживает инициативу о предоставлении льгот для кавалеров трех орденов Мужества. С соответствующей инициативой обратился председатель совета Валерий Фадеев.

«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», — подчеркнул Путин.

Орденом Мужества могут награждаться граждане России за самоотверженность и отвагу. Этот знак отличия вручается при проявлении мужества в борьбе с преступностью, спасении людей во время стихийных бедствий, катастроф, пожаров и в других чрезвычайных обстоятельствах.

Накануне Владимир Путин отметил необходимость обеспечения жильем молодых ученых в России. Он заявил, что этот вопрос будет поднят на Госсовете.