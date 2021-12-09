Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 17:03
17:02
Происшествия
Перевозивший бетонные балки грузовик врезался в отбойник на КАД в Петербурге
17:01
Весь мир
СВУ сдетонировало на пути следования колонны ВС США в Ираке
16:56
Политика
От Pax Americana — к Pars Americana: Винников оценил последствия отказа от Ялтинско-Потсдамской системы
16:53
Экономика
Международные резервы России выросли до 662,8 млрд долларов
16:52
Экономика
Власти России поддержат производство уникального авиадвигателя ПД-35
16:49
Происшествия
Супругу владельца компании «Рив Гош» отправили под домашний арест на два месяца
16:49
Происшествия
Экс-главу АО «Транснефть — Верхняя Волга» Левина арестовали по делу о взяточничестве
16:48
Политика
Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти
16:47
Общество
Вирусолог Нетесов развеял самое популярное заблуждение о коронавирусной инфекции
16:47
Весь мир
Глава Генштаба ВС РФ: присутствие военных США в Сирии мешает борьбе с терроризмом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

На Украине должников по ЖКХ будут штрафовать без суда

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 16:41
Украина
На Украине должников по ЖКХ будут штрафовать без суда
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 9 декабря. В Киеве планируют упростить судебное производство для должников по услугам ЖКХ и увеличить штрафы за их неоплату. С повышением тарифов неплательщиков становится все больше.

Для Теплокоммунэнерго разрабатывают инструмент, который даст возможность взыскать платежи с абонентов без обращений в суд, передает информационное агентство «Новороссия». Сейчас за каждый просроченный день начисляется пени в размере 0,01%, и взыскание штрафов без суда позволит получить до 3,6% штрафа сверх задолженности.

В странах Европейского Союза дисциплинируют абонентов, начисляя высокие штрафы и отключая коммунальные услуги.

Ранее ФАН рассказывал о повышении тарифов за услуги ЖКХ на Украине. По сравнению с предыдущим годом стоимость коммунальных услуг в стране выросла на треть.

Вернуться назад
Все новости / Украина / На Украине должников по ЖКХ будут штрафовать без суда
суд украина жкх штраф
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать