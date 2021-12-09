На Украине должников по ЖКХ будут штрафовать без суда

Киев, 9 декабря. В Киеве планируют упростить судебное производство для должников по услугам ЖКХ и увеличить штрафы за их неоплату. С повышением тарифов неплательщиков становится все больше.

Для Теплокоммунэнерго разрабатывают инструмент, который даст возможность взыскать платежи с абонентов без обращений в суд, передает информационное агентство «Новороссия». Сейчас за каждый просроченный день начисляется пени в размере 0,01%, и взыскание штрафов без суда позволит получить до 3,6% штрафа сверх задолженности.

В странах Европейского Союза дисциплинируют абонентов, начисляя высокие штрафы и отключая коммунальные услуги.

Ранее ФАН рассказывал о повышении тарифов за услуги ЖКХ на Украине. По сравнению с предыдущим годом стоимость коммунальных услуг в стране выросла на треть.