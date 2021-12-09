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ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента

Экономика
ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента
Prt Scr youtube.com  /  На западе Москвы

Москва, 9 декабря. Российский эксперимент по учреждению автоматизированной упрощенной системы налогообложения будет действовать до конца 2027 года, рассказал глава управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев во время тематического вебинара Корпорации МСП.

Начиная с 1 июля следующего года, микро- и малые российские бизнесмены смогут воспользоваться преимуществами особого налогового режима. Данный проект призван уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателей, чтобы освободить часть их ресурсов для дальнейшего развития.

«Этот режим упрощает представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Банки выполняют часть функций налоговых агентов по НДФЛ. Налоговая база определяется в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных ККТ, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в личном кабинете», — перечислил нюансы АУСН Мальцев.

Данный режим смогут использовать бизнесмены, проживающие на территории нескольких регионов Российской Федерации. В их число входят Москва, Подмосковье, Калужская область, а также Республика Татарстан.

Министерство транспорта Российской Федерации выступает за создание нового налога, который позволит взимать плату с владельцев электрифицированных транспортных средств.

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Все новости / Экономика / ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента
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