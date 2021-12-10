Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу

Импортное и российское вино останутся в следующем году в том же ценовом соотношении, что и сегодня, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН, комментируя последние новости.

Как сообщил РБК, зарубежные виноделы в 2022 году намерены увеличить закупочные цены на 20–25%. Виной тому — «критически плохой урожай» винограда, а также рост стоимости издержек на производство и логистику продукции. Крупные импортеры вина и розничные сети уже получили соответствующие уведомления от поставщиков в рамках закупочных переговоров на следующий год.

«Дело в том, что западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу. Еще в начале лета Франция, Италия и Испания заявили, что у них очень плохой урожай винограда: вина будет меньше, будет дефицит. В результате по итогам 2021 года Франция уже доложила, что продала на мировой рынок плюс 25% вина к прошлому году. То есть слух о дефиците подстегнул мировой спрос: не пить стали больше, а покупать — эту продукцию просто закупили другие страны. Тогда откуда теперь возьмется дефицит в следующем году? Никакого дефицита нет», — отметил Вадим Дробиз.

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Никакого основания для такого роста цен эксперт не видит: возможный дефицит уже восполнили продажи вина, изготовленного из урожая прошлого года, и даже неурожай в 20% легко покроется объемами проданного. Европейцы вроде как не имеют права так поднимать цены, но позволяют себе это — никакого международного контролера (по типу российского ФАС) на винном рынке нет.

«Что касается российского вина, оно в основном дешевле, а импортное в основном дороже. Но у нас сегодня на рынке 50% импортного вина и 50% российского. Импортное вино на нашем рынке подорожает не больше, чем на 10–15%, российское — примерно так же. То есть они останутся в тех же самых ценовых категориях и соотношении, что и сегодня», — резюмирует директор ЦИФРРА.

Судя по всему, в ближайшее время для отечественного потребителя все подорожает примерно одинаково, а значит, ценовая динамика по части вина не принесет резкого дискомфорта. Как и российские аналоги продукта не станут более привлекательными, уверяет Дробиз, ведь импортное и российское вино изначально находятся в разных ценовых категориях.

Как ранее заявил ФАН директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, окончательный предел роста цен на импортное вино спрогнозировать невозможно, ведь цены очень жестко коррелируются с курсом валют. При этом эксперт считает, что отечественная продукция в любом случае сильно вырастет в стоимости.