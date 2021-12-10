Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 02:15
02:13
Политика
Глава офиса президента Украины: Зеленский плохо относится к идее заморозки конфликта в Донбассе
02:13
Политика
Байден провел переговоры с Зеленским
02:00
Экономика
Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
01:52
Происшествия
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров скончался в аварии в Подмосковье
01:42
Политика
Зампостпреда России при ООН призвал западные государства унять Украину
01:31
Происшествия
Чиновника из Минобороны подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей
01:21
Экономика
Эксперт Ногайлиева напомнила россиянам о праве на страховую выплату за пять лет до пенсии
00:59
Общество
Биолог Базыкин поделился прогнозами о распространении штамма «Омикрон» в России
00:52
Экономика
Аналитик Данилов: пока рано говорить о значимом замедлении инфляции
00:47
Армия
Конструктор ZALA AERO Захаров: всего два человека могут запустить десяток дронов-камикадзе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу

Экономика
Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
pixabay.com  / 

Импортное и российское вино останутся в следующем году в том же ценовом соотношении, что и сегодня, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН, комментируя последние новости.

Как сообщил РБК, зарубежные виноделы в 2022 году намерены увеличить закупочные цены на 20–25%. Виной тому — «критически плохой урожай» винограда, а также рост стоимости издержек на производство и логистику продукции. Крупные импортеры вина и розничные сети уже получили соответствующие уведомления от поставщиков в рамках закупочных переговоров на следующий год.

«Дело в том, что западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу. Еще в начале лета Франция, Италия и Испания заявили, что у них очень плохой урожай винограда: вина будет меньше, будет дефицит. В результате по итогам 2021 года Франция уже доложила, что продала на мировой рынок плюс 25% вина к прошлому году. То есть слух о дефиците подстегнул мировой спрос: не пить стали больше, а покупать — эту продукцию просто закупили другие страны. Тогда откуда теперь возьмется дефицит в следующем году? Никакого дефицита нет», — отметил Вадим Дробиз.

Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
pixabay.com / jplenio

Никакого основания для такого роста цен эксперт не видит: возможный дефицит уже восполнили продажи вина, изготовленного из урожая прошлого года, и даже неурожай в 20% легко покроется объемами проданного. Европейцы вроде как не имеют права так поднимать цены, но позволяют себе это — никакого международного контролера (по типу российского ФАС) на винном рынке нет.

«Что касается российского вина, оно в основном дешевле, а импортное в основном дороже. Но у нас сегодня на рынке 50% импортного вина и 50% российского. Импортное вино на нашем рынке подорожает не больше, чем на 10–15%, российское — примерно так же. То есть они останутся в тех же самых ценовых категориях и соотношении, что и сегодня», — резюмирует директор ЦИФРРА.

Судя по всему, в ближайшее время для отечественного потребителя все подорожает примерно одинаково, а значит, ценовая динамика по части вина не принесет резкого дискомфорта. Как и российские аналоги продукта не станут более привлекательными, уверяет Дробиз, ведь импортное и российское вино изначально находятся в разных ценовых категориях.

Как ранее заявил ФАН директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, окончательный предел роста цен на импортное вино спрогнозировать невозможно, ведь цены очень жестко коррелируются с курсом валют. При этом эксперт считает, что отечественная продукция в любом случае сильно вырастет в стоимости.

Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Вадим Дробиз: западный винный рынок проводит очередную маркетинговую аферу
экономика вино импорт виноделие цены на алкоголь вадим дробиз российское вино алкогольный рынок
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать