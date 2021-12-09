Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня

Киев, 9 декабря. Тарифы на газ для жителей Украины уже с 1 мая 2022 года должны быть установлены в соответствии с коммерческим уровнем, а значит, повышены, заявил экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Энергетический кризис, а также подписанный официальным Киевом меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) приведут к резкому повышению газовых цен, пишут местные СМИ. Несмотря на прогнозируемый рост, рассчитывать на субсидии украинцы вряд ли смогут.

«Говорить надо не о самом тарифе, а о том, как нивелировать его стоимость для социально незащищенных слоев населения. Например, с помощью субсидий. А на это необходимы деньги. Будут ли они? Вопрос открытый», — отметил Коболев.

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах ранее заявил, что действующие власти провалили программу заполнения подземных хранилищ голубым топливом. Объем газа в резервуарах Украины ниже необходимой нормы на 30-40%.