Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена

Киев, 9 декабря. Сразу два громких сигнала из Киева и Варшавы показали, как сильно на власти Польши и Украины повлияли переговоры Путина и Байдена.

Реакцию высокопоставленных поляков и украинцев на беседу двух президентов можно даже в какой-то мере назвать резким отрезвлением. Еще вчера, казалось бы, Варшава обвиняла Россию в гибридной агрессии и призывала к блокировке «Северного потока — 2», а Киев нагнетал военную истерию и обострял ситуацию в Донбассе. Однако сразу же после знаковой встречи риторика внезапно изменилась — поляки смиренно обратились к «Газпрому», а в Киеве вдруг захотели компромиссов и диалога.

На яркие признаки моментального отрезвления Украины и Польши внимание своих подписчиков обратил политолог Евгений Сатановский, иронично отметив что представители руководства вышеупомянутых стран будто наперегонки пытались заявить о своей вменяемости на фоне новых установок. И поляки рекорд скорости побили.

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«Что, однако, заметно: только президенты пообщались, сразу два сигнала прилетело, с Украины и из Польши. Так, Кулеба украинская диалога захотела, если он будет им выгоден (кто бы сомневался) и на условиях взаимности. Про выполнение Минских соглашений, правда, ни слова сказано не было. Что до поляков, оттуда высокий чин их газовой структуры впервые за невесть какой промежуток времени нормальным тоном сказал нормальные слова, насчет того, что Польша бы хотела в связи с тяжелой зимой увеличить объемы получаемого из России газа. Не шантажировал, не угрожал, ничего не ставил в вину, не вспоминал про Суворова и Сталина, не впадал в истерику, а просто прозондировал вопрос, как обычно нормальные люди и делают», — написал в своем блоге эксперт.

Политолог также отметил, что это незначительное отрезвление, конечно же, нельзя считать резким разворотом к адекватной политике. Украина с Польшей лишь немного сбавили градус истерии. По всей видимости, они осознали, что в ближайшем будущем большой войны на «украинском плацдарме» можно не ждать. Во всяком случае, Штаты этого не приветствуют и явно не впишутся в конфликт в случае чего. Поэтому Киев, к примеру, и решил немного сбавить обороты, почуяв, что до рокового момента осталось совсем немного — в любой миг можно перегнуть палку и получить сокрушительный удар. Ну, а поляков отрезвил ещё и энергокризис. Просто переговоры показали, что подзаработать на войне под боком не выйдет, а греться как-то надо.

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