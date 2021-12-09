Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 9 декабря. Полицейский из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Джейми Макбрайд предостерег американцев от поездки в город из-за высоко уровня преступности. Об этом сообщает FOX News.

“We don’t think we can keep you safe right now. And that’s just sad to say,” said Jamie McBride.



An #LAPD detective warned against people visiting #LosAngeles due to rising #Crime rates while adding that #Police are unable to guarantee their safety. https://t.co/CGEFNOkUWC — The Epoch Times (@EpochTimes) December 9, 2021

По словам Макбрайда, полиция города не может обеспечить необходимую безопасность для всех жителей и приезжих из-за выросшего количества преступлений.

«Мы говорим людям, чтобы они не приезжали, потому что мы не сможем обеспечить вашу безопасность прямо сейчас. И об этом грустно говорить», — рассказал журналистам полицейский.

Макбрайд обвинил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, окружного прокурора Лос-Анджелеса Джорджа Гаскона и Американский союз гражданских свобод (ACLU) в принятии «Предложения 47», согласно которому, потолок по стоимости украденного для определения «преступления» повысили с 500 до 950 долларов, что, в свою очередь, послужило стимулом для преступников.

«Как мы попали в эту ситуацию? ACLU выступал за «Предложение 47», которое изменило руководящие принципы вынесения приговоров. Прямо сейчас вы можете буквально делать все, что хотите, совершать преступления. Вас отпустят быстрее, чем офицеры успеют закончить отчет, и это факт», — сказал Макбрайд.

Лос-Анджелес занял первое место в топ-10 худших городов США по уровню преступности в розничной торговле. Также в списке фигурировали города Сан-Франциско и Сакраменто.

Про данным Калифорнийского института государственной политики, рост убийств в Лос-Анджелесе в 2020 году составил 40%. В Окленде, Сан-Франциско и Сан-Диего наблюдается повышение на 36%, 41–48% и 50–58% соответственно.