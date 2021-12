Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 9 декабря. Полицейский из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Джейми Макбрайд предостерег американцев от поездки в город из-за высоко уровня преступности. Об этом сообщает FOX News.

“We don’t think we can keep you safe right now. And that’s just sad to say,” said Jamie McBride.



An #LAPD detective warned against people visiting #LosAngeles due to rising #Crime rates while adding that #Police are unable to guarantee their safety. https://t.co/CGEFNOkUWC