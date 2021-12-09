Итальянский регулятор наказал Amazon штрафом в миллиард евро

Рим, 9 декабря. Антимонопольный регулятор Италии посчитал, что компания Amazon нарушила законодательство в области конкуренции, о чем пишет агентство Ansa.

Американская корпорация Amazon получила в Италии штраф в размере, превышающем 1 млрд евро. По мнению антимонопольных властей страны, крупная фирма нарушила Статью 102 Договора о функционировании Европейского союза. Согласно закону, IT-гигант допустил злоупотребления в статусе доминирующего игрока.

Отмечается, что Amazon активно продвигает свои услуги по логистике, пользуясь при этом лидирующей позицией. Предполагается, что организация, действуя таким способом, мешает другим операторам, которые оказывают услуги в секторе e-commerce.

Примечательно, что это — не первый штраф структуры из США на территории южноевропейского государства. Только в конце прошлого месяца Amazon выписывали штраф в 68,7 млн евро за то, что компания не соблюдает конкурентные нормы.

Корпорация столкнулась в ноябре с массовым профсоюзным движением, которое выступает за то, чтобы руководство организации гарантировало прожиточный минимум своим сотрудникам, а также уважало их права. Итальянские водители службы доставки также приняли участие в акции.