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Российская армия получит более 40 танков «Армата» после 2023 года

Армия
Российская армия получит более 40 танков «Армата» после 2023 года
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 декабря. Российские войска после 2023 года получат более 40 новейших танков Т-14 «Армата», заявил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

В интервью изданию «Интерфакс» он рассказал, что танк «Армата» получил новые снаряды. По его словам, государственные испытания боевой машины завершатся в следующем году. Ельчанинов подчеркнул, что российский Т-14 позволил России совершить шаг на десятилетия вперед.

«В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года российские войска должны получить 20 танков «Армата». Стоит отметить, что эта боевая машина в будущем может пополнить ряды бронетанковых войск иностранных государств, передает Infox.

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Все новости / Армия / Российская армия получит более 40 танков «Армата» после 2023 года
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