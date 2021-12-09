Владимирская спортсменка заняла первое место на Всероссийском турнире по самбо

Тверь, 9 ноября. Спортсменка из Владимира Анастасия Греку заняла первое место на Всероссийском турнире по самбо «Отрок». Победа открыла Анастасии дорогу на Чемпионат России 2022 года, соревнования пройдут в апреле в Симферополе, сообщают «Владимирские ведомости».

Турнир «Отрок» проходил в Твери, в нем приняли участие 400 человек, юноши и девушки от 12 до 14 лет.

Анастасия Греку тренируется у владимирского тренера Игоря Охрименко в спортивной школе олимпийского резерва имени Евгения Васильевича Чичваркина, мастера спорта. В 1966 году Чичваркин основал спортивную секцию, ставшую впоследствии детско-юношеской школой по самбо, выпускающей мастеров спора международного класса.

Ранее в беседе с ФАН чемпион мира по самбо Денис Гольцов дал читателям несколько советов. В частности, он рекомендовал россиянам записываться на курсы по самообороне.