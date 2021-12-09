Петтер Нортуг ждет войны между российскими и норвежскими лыжницами в преддверии ОИ

Москва, 9 декабря. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказался о соперничестве российских и норвежских спортсменок в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Нортуг изъявил необычное желание увидеть войну между представительницами России и Норвегии на соревнованиях.

«Степанова со многим не соглашается. Это греет мою душу. Я хочу видеть войну между лыжницами. Хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией. Хочу, чтобы была настоящая драма в преддверии Олимпийских игр», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

5 декабря первая женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском городе Лиллехаммер. Победу команде принесла 20-летняя Вероника Степанова, которая вырвалась вперед на финальном отрезке.