Отношения принца Гарри и его отца Чарльза наладились

Лондон, 9 декабря. Принцу Сассекскому Гарри, сбежавшему с супругой актрисой Меган Маркл из Великобритании в США, наконец удалось наладить отношения с отцом принцем Чарльзом, пишет журнал «Лиза». По информации источников из New York Post и Page Six, герцог Сассекский сумел наконец по-мужски поговорить с отцом. Напомним, до этого они не виделись более восьми месяцев.

При этом, по мнению инсайдера, вряд ли между отцом и сыном сохранятся былые нормальные отношения.

«Нельзя сказать, что они каждую неделю созваниваются для задушевных разговоров», — заявляет анонимный источник.

Причина разлада родственников, очевидно, кроется в так называемом Мегзите — побеге Гарри и Меган с Британских островов.

Инсайдер уверен, что принцу Чарльзу было больно, когда его сын Гарри и невестка Меган свалили свои королевские обязанности на других членов семьи и отправились за океан.

Но и у Маркл с Гарри есть немаловажные причины обижаться на Чарльза. По мнению королевского эксперта, именно принц Уэльский задал тот каверзный вопрос о цвете кожи детей принца Гарри. Сам Чарльз при этом отрицает все обвинения в свой адрес.

Стоит напомнить, что Гарри и Меган решились на побег из Британии после череды навалившихся на них проблем. Причиной их переезда в США стали пренебрежительный жест королевы и организованная травля со стороны британских СМИ.

Ранее сообщалось, что принц Гарри расскажет о взаимоотношениях с отцом в своей новой книге.