Переехавший в Россию американец Джейкоб перечислил блюда своего новогоднего стола

Москва, 9 декабря. Переехавший в Россию американский блогер Джейкоб рассказал о меню, которое он составил со своей девушкой Еленой к празднованию Нового года.

Подготовка к торжеству в России и США начинается задолго до праздника. Блогер рассказал, что вместе со своей девушкой он подготовил новогоднее меню. По его словам, ему хотелось внести туда именно типичные российские блюда.

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Джейкоб поделился, что долго не мог привыкнуть ко вкусу красной икры. Однако он считает, что бутерброды с маслом и этим деликатесом обязательно необходимо включить в праздничный рацион.

«Да, я не смогу съесть много, но почему-то один только вид бутербродов с красной икрой будит во мне новогоднее настроение», — сообщил американец в своем блоге «Дуэт: Джейкоб и Сергей» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Одним из важнейших блюд на новогоднем столе блогер назвал салат Оливье. Он отметил, что особенно вкусным это блюдо получается, если его приготовить дома.

«Нужно выполнить и другое правило — упасть в салат лицом, ведь подходит только Оливье», — добавил блогер.

Кроме того, американец отметил, что хотел бы видеть на новогоднем столе селедку, но не под шубой, а в виде филе. Однако с алкоголем блогер пока не смог определиться, он уверен, что в выборе ему помогут русские друзья.

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Между продуктовой корзиной в России и США есть множество различий. Джейкоб отметил, что россияне реже покупают вредную еду и стараются приобретать только свежие продукты.