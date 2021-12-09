Переехавший в Россию американец Джейкоб перечислил блюда своего новогоднего стола

Москва, 9 декабря. Переехавший в Россию американский блогер Джейкоб рассказал о меню, которое он составил со своей девушкой Еленой к празднованию Нового года.
Подготовка к торжеству в России и США начинается задолго до праздника. Блогер рассказал, что вместе со своей девушкой он подготовил новогоднее меню. По его словам, ему хотелось внести туда именно типичные российские блюда.
Джейкоб поделился, что долго не мог привыкнуть ко вкусу красной икры. Однако он считает, что бутерброды с маслом и этим деликатесом обязательно необходимо включить в праздничный рацион.
«Да, я не смогу съесть много, но почему-то один только вид бутербродов с красной икрой будит во мне новогоднее настроение», — сообщил американец в своем блоге «Дуэт: Джейкоб и Сергей» на платформе «Яндекс.Дзен».
Одним из важнейших блюд на новогоднем столе блогер назвал салат Оливье. Он отметил, что особенно вкусным это блюдо получается, если его приготовить дома.
«Нужно выполнить и другое правило — упасть в салат лицом, ведь подходит только Оливье», — добавил блогер.
Кроме того, американец отметил, что хотел бы видеть на новогоднем столе селедку, но не под шубой, а в виде филе. Однако с алкоголем блогер пока не смог определиться, он уверен, что в выборе ему помогут русские друзья.
Между продуктовой корзиной в России и США есть множество различий. Джейкоб отметил, что россияне реже покупают вредную еду и стараются приобретать только свежие продукты.