Добыча углеводородов компанией «Газпром нефть» впервые превысит 100 млн тонн в 2021 году

Москва, 9 декабря. Объем добычи углеводородов «Газпром нефти» впервые в истории предприятия превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.). Об этом говорится в сообщении корпорации.

Рост добычи в текущем году связан с запуском Тазовского месторождения, увеличением добычи на нефтяных оторочках, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении. Объем переработки повысится до 43,3 млн тонн н. э.

Кроме того, «Газпром нефть» намерена в 2022 году нарастить объем инвестиций на 10% — до более 500 млрд рублей. В 2021 году они составят 499,4 млрд рублей, отметили в компании.

Власти многих стран не рискнут отказаться от использования нефти и газа из-за возникшего в 2021 году энергокризиса. На это указывается в отчете Saxo Bank о десяти «шокирующих предсказаниях» на 2022 год.