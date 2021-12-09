Экстрасенс Хадуева предсказала самые востребованные профессии в 2022 году

Москва, 9 декабря. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева предсказала, какие профессии станут наиболее востребованными в России в 2022 году.

Экстрасенс дала прогноз событий на 2022 год. По словам Хадуевой, крупные города в стране ожидает отток населения. Жители мегаполисов будут уезжать в маленькие населенные пункты и села ради обретения хороших условий труда. Именно в небольших городах россияне смогут найти себя, успех и счастье.

«Именно в маленьких городах и селах люди начнут искать счастья, денег и успеха. Это позволит искателям лучшей жизни найти себя там, где они родились и выросли. В населенных пунктах в России будут востребованы ряд профессий: врачи, учителя, садоводы и агрономы», — утверждает экстрасенс.

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Также Хадуева предрекла россиянам стремление к освобождению от материальных благ. Уже в начале грядущего года жители страны начнут возвращаться к духовным ценностям.

Еще один прогноз на 2022 и 2023 года дала участница четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Нонна Хидирян. По словам экстрасенса, Россия останется высокодуховным и богоугодным государством.