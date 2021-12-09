Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 15:32
15:31
Экономика
ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента
15:30
Общество
Круговорот воды в природе, или Почему власти Петербурга не справляются с уборкой снега
15:27
Экономика
Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня
15:26
Политика
Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена
15:26
Общество
Ограничения на станции «Кировский завод» в Петербурге обернутся дискомфортом для горожан
15:25
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды лицам с высоким уровнем антител к COVID-19
15:25
Общество
Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»
15:24
Весь мир
Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
15:24
Спорт
Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы
15:22
Происшествия
Момент нападения друга Панина на бывшего замминистра энергетики РФ попал на видео
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экстрасенс Хадуева предсказала самые востребованные профессии в 2022 году

Общество
Экстрасенс Хадуева предсказала самые востребованные профессии в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 9 декабря. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева предсказала, какие профессии станут наиболее востребованными в России в 2022 году.

Экстрасенс дала прогноз событий на 2022 год. По словам Хадуевой, крупные города в стране ожидает отток населения. Жители мегаполисов будут уезжать в маленькие населенные пункты и села ради обретения хороших условий труда. Именно в небольших городах россияне смогут найти себя, успех и счастье.

«Именно в маленьких городах и селах люди начнут искать счастья, денег и успеха. Это позволит искателям лучшей жизни найти себя там, где они родились и выросли. В населенных пунктах в России будут востребованы ряд профессий: врачи, учителя, садоводы и агрономы», — утверждает экстрасенс.

Экстрасенс Хадуева предсказала самые востребованные профессии в 2022 году
freepik.com / Designed by Freepik

Также Хадуева предрекла россиянам стремление к освобождению от материальных благ. Уже в начале грядущего года жители страны начнут возвращаться к духовным ценностям.

Еще один прогноз на 2022 и 2023 года дала участница четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Нонна Хидирян. По словам экстрасенса, Россия останется высокодуховным и богоугодным государством.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Экстрасенс Хадуева предсказала самые востребованные профессии в 2022 году
россия профессия предсказание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать