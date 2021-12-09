Политолог Простаков назвал главную заслугу Анны Поповой на фоне пандемии в Петербурге

В Петербурге ученые и врачи со всего мира обсуждают методы борьбы с COVID-19. В Президентской библиотеке проходит так называемый «антиковидный форум» — двухдневная международная научно-практическая конференция, посвященная теме борьбы с коронавирусом.

Обменяться опытом в противодействии и лечении новой коронавирусной инфекции собрались более 270 специалистов из стран СНГ, ШОС, Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения. В числе отечественных спикеров, например, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты с мировым именем обсудят недостатки и перспективы совершенствования вакцин, особенности новых штаммов коронавируса и эффективное изменение подхода в лечении этого вируса.

youtube.com / Президентская библиотека

«Роспотребнадзор, его глава и главы региональных подразделений стали той силой, которая компенсирует недостаток управленческих компетенций на местах. Региональные власти в некоторых субъектах даже иногда конфликтовали с местным Роспотребнадзором, однако сейчас все решения стали гораздо более согласованными, что стоит отнести к заслугам Поповой», — заявил политолог Сергей Простаков.

Отметим, что на конференции Анна Попова заявила, что штамм коронавирусной инфекции «Дельта» продолжает доминировать в России. При этом она подчеркнула, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране увеличиваются. Попова напомнила, что Россия находится в первой десятке по уровню тестирования населения.