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Черчесов объяснил, почему «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»

Спорт
Черчесов объяснил, почему «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 9 декабря. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита матча шестого тура групповой стадии Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

Российский специалист напомнил, что красно-белые одержали важные победы над итальянским «Наполи». По его словам, подопечные Руя Витории неплохо выглядят и в чемпионате страны.

«На бумаге, наверное, все-таки «Спартак». В РПЛ они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последнем матче сыграли хорошо. Думаю, что «Спартак», — передает слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» дважды обыграл команду Лучано Спаллетти (3:2; 2:1). Красно-белые сохраняют шанс на выход в весеннюю стадию еврокубков. Москвичам надо побеждать в Польше, при этом многое зависит от параллельных матчей в группе С. Возможно, «спартаковцам» будет достаточно и ничьей.

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Все новости / Спорт / Черчесов объяснил, почему «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»
лига европы спартак легия Станислав Черчесов
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