Президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами

Сан-Сальвадор, 9 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что бывшая временная поверенная в делах США в Сальвадоре Джин Элизабет Мейнс потребовала у него освободить из тюрьмы политика, связанного с преступными бандами. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Букеле отметил, что на последней встрече дипломат выдвинула правительству Сальвадора четыре требования, среди которых было освобождение Эрнесто Муйшондта, находящегося в тюрьме по обвинению в невыполнении служебных обязанностей.

Бывший мэр Сан-Сальвадора с 2018 по 2021 года также, предположительно, оказывал политические услуги преступным бандам и передал им более 600 тысяч долларов.

Mis respuestas a Jean Manes fueron estas:



1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; ademas era evidente que ÉL SÍ HABÍA ENTREGADO DINERO A PANDILLAS y que habían 2 videos que lo comprobaban.



Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. pic.twitter.com/4VmQ8mOlR4 — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 8, 2021

Букеле сообщил, что не выполнил требования поверенной в делах США, так как не только не имел таких полномочий, но и не хотел освобождать преступника, финансировавшего преступные банды, «что может быть доказано двумя видео».

Президент заявил, что встреча прошла до 16 сентября, прежде чем он разорвал с Джин Мейнс все связи. Букеле добавил, что «с тех пор дипломат пыталась установить контакт, однако ее усилия оказались безуспешны», из-за чего американские власти решили отозвать Мейнс.

En otras palabras, nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual Gobierno de EEUU.



Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de droga, ni por la reducción en los homicidios (reconocido incluso por los medios de oposición): pic.twitter.com/4ZLf494QJy — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 8, 2021

По словам Букеле, на той же встрече представительница США потребовала недопущения переизбрания генерального прокурора Родольфо Дельгадо и иммунитет для бывшего президента Альфредо Кристиани и экс-прокурора Дугласа Мелендеса. Букеле напомнил о том, что Кристиани, управлявший Сальвадором с 1989 по 1994 годы, обвиняется в организации массового убийства шести священников-иезуитов (пятеро испанцев и один сальвадорец), их экономки и ее дочери в 1989 году.

«Другими словами, наши меры по борьбе с преступностью не имеют поддержки у нынешнего правительства США», — заключил президент Сальвадора.

Мейнс завершила свою дипломатическую миссию в Сальвадоре в конце ноября. Перед уходом она заявила, что сальвадорские власти не проявляют «интереса в улучшении отношений с США» и что доказательством этого являются «нападения» на правительственные СМИ.

Напряженность в отношениях

Двусторонние отношения между Сальвадором и США вошли в фазу напряженности после ухода Дональда Трампа, которого Наийб Букеле называл «приятным и крутым».

Ранее президент Сальвадора обвинил администрацию Джо Байдена в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными.

Эскалация в отношениях между странами произошла по причине событий 1 мая, когда конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».