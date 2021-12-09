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Президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами

Весь мир
Президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 9 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что бывшая временная поверенная в делах США в Сальвадоре Джин Элизабет Мейнс потребовала у него освободить из тюрьмы политика, связанного с преступными бандами. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Букеле отметил, что на последней встрече дипломат выдвинула правительству Сальвадора четыре требования, среди которых было освобождение Эрнесто Муйшондта, находящегося в тюрьме по обвинению в невыполнении служебных обязанностей.

Бывший мэр Сан-Сальвадора с 2018 по 2021 года также, предположительно, оказывал политические услуги преступным бандам и передал им более 600 тысяч долларов.

Букеле сообщил, что не выполнил требования поверенной в делах США, так как не только не имел таких полномочий, но и не хотел освобождать преступника, финансировавшего преступные банды, «что может быть доказано двумя видео».

Президент заявил, что встреча прошла до 16 сентября, прежде чем он разорвал с Джин Мейнс все связи. Букеле добавил, что «с тех пор дипломат пыталась установить контакт, однако ее усилия оказались безуспешны», из-за чего американские власти решили отозвать Мейнс.

По словам Букеле, на той же встрече представительница США потребовала недопущения переизбрания генерального прокурора Родольфо Дельгадо и иммунитет для бывшего президента Альфредо Кристиани и экс-прокурора Дугласа Мелендеса. Букеле напомнил о том, что Кристиани, управлявший Сальвадором с 1989 по 1994 годы, обвиняется в организации массового убийства шести священников-иезуитов (пятеро испанцев и один сальвадорец), их экономки и ее дочери в 1989 году.

«Другими словами, наши меры по борьбе с преступностью не имеют поддержки у нынешнего правительства США», — заключил президент Сальвадора.

Мейнс завершила свою дипломатическую миссию в Сальвадоре в конце ноября. Перед уходом она заявила, что сальвадорские власти не проявляют «интереса в улучшении отношений с США» и что доказательством этого являются «нападения» на правительственные СМИ.

Напряженность в отношениях

Двусторонние отношения между Сальвадором и США вошли в фазу напряженности после ухода Дональда Трампа, которого Наийб Букеле называл «приятным и крутым».

Ранее президент Сальвадора обвинил администрацию Джо Байдена в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными.

Эскалация в отношениях между странами произошла по причине событий 1 мая, когда конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».

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сша сальвадор найиб букеле
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