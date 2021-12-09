Президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами

Сан-Сальвадор, 9 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что бывшая временная поверенная в делах США в Сальвадоре Джин Элизабет Мейнс потребовала у него освободить из тюрьмы политика, связанного с преступными бандами. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
Букеле отметил, что на последней встрече дипломат выдвинула правительству Сальвадора четыре требования, среди которых было освобождение Эрнесто Муйшондта, находящегося в тюрьме по обвинению в невыполнении служебных обязанностей.
Бывший мэр Сан-Сальвадора с 2018 по 2021 года также, предположительно, оказывал политические услуги преступным бандам и передал им более 600 тысяч долларов.
Mis respuestas a Jean Manes fueron estas:— Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 8, 2021
1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; ademas era evidente que ÉL SÍ HABÍA ENTREGADO DINERO A PANDILLAS y que habían 2 videos que lo comprobaban.
Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. pic.twitter.com/4VmQ8mOlR4
Букеле сообщил, что не выполнил требования поверенной в делах США, так как не только не имел таких полномочий, но и не хотел освобождать преступника, финансировавшего преступные банды, «что может быть доказано двумя видео».
Президент заявил, что встреча прошла до 16 сентября, прежде чем он разорвал с Джин Мейнс все связи. Букеле добавил, что «с тех пор дипломат пыталась установить контакт, однако ее усилия оказались безуспешны», из-за чего американские власти решили отозвать Мейнс.
En otras palabras, nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual Gobierno de EEUU.— Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 8, 2021
Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de droga, ni por la reducción en los homicidios (reconocido incluso por los medios de oposición): pic.twitter.com/4ZLf494QJy
По словам Букеле, на той же встрече представительница США потребовала недопущения переизбрания генерального прокурора Родольфо Дельгадо и иммунитет для бывшего президента Альфредо Кристиани и экс-прокурора Дугласа Мелендеса. Букеле напомнил о том, что Кристиани, управлявший Сальвадором с 1989 по 1994 годы, обвиняется в организации массового убийства шести священников-иезуитов (пятеро испанцев и один сальвадорец), их экономки и ее дочери в 1989 году.
«Другими словами, наши меры по борьбе с преступностью не имеют поддержки у нынешнего правительства США», — заключил президент Сальвадора.
Мейнс завершила свою дипломатическую миссию в Сальвадоре в конце ноября. Перед уходом она заявила, что сальвадорские власти не проявляют «интереса в улучшении отношений с США» и что доказательством этого являются «нападения» на правительственные СМИ.
Напряженность в отношениях
Двусторонние отношения между Сальвадором и США вошли в фазу напряженности после ухода Дональда Трампа, которого Наийб Букеле называл «приятным и крутым».
Ранее президент Сальвадора обвинил администрацию Джо Байдена в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными.
Эскалация в отношениях между странами произошла по причине событий 1 мая, когда конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».