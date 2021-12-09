Трутнев: закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах примут в ближайшее время

Москва, 9 декабря. Закон о льготном режиме для бизнеса на Курильских островах будет принят в ближайший период. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По его словам, льготный режим для курильских предпринимателей позволит региону стать одним из центров экономического роста. Однако только принятия соответствующего закона недостаточно, отметил он на пленарном заседании итогового онлайн-форума «ProДФО».

«Мы должны не только максимальные преференции создать для инвесторов на Курильских островах, мы должны сделать так, чтобы им быстро выделили землю, без бюрократических проволочек», — подчеркнул Трутнев.

Успешное экономическое развитие островов снизит напряженность между Россией и Японией. Таким мнением ранее поделился председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар.