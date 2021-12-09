Сергей Соседов назвал Бузову «русской Мадонной»

Москва, 9 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова не обладает талантом, ей важно быть популярной, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Он жестко раскритиковал артистку, но в то же время похвалил за трудолюбие.

Критик признался, что не смотрел спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в МХАТе. Однако он считает, что на эту роль можно было взять другую актрису. Более того, нельзя приглашать в театр, где играли такие великие артисты, как Татьяна Доронина, популярных персон без оправдания режиссерского замысла.

«Там играла величайшая актриса Доронина. Выше Дорониной за все время существования театра не было, были равномасштабные ей, но выше не было. Это величина, это персона. Поэтому приглашать Бузову туда, где играла Доронина...» — подчеркнул Соседов в интервью «Алена, блин!» на YouTube.

Он также объяснил, почему на постановку с экс-звездой «Дома-2» были быстро раскуплены билеты. Бузова — достаточно популярная личность с армией фанатов, что подтверждает ее страница в Instagram. Однако это не показатель успеха. По мнению критика, Бузова прекрасно понимает, что она не является ни актрисой, ни певицей.

Как считает Соседов, Бузова — это «русская Мадонна», которая тоже не умеет петь. Однако американская звезда смогла добиться славы и сделать из себя музыкальную икону.

«Она создала себя как шоувумен. Она трудилась, занималась. А что касается голоса, он у нее совсем безтембровый, неинтересный, но она умела найти авторов хороших, команду техническую, которая делал ей прекрасные аранжировки с новыми звуками. Бузова — это вариант русской Мадонны», — констатировал Соседов.

Спектакль с Бузовой во МХАТе показали летом этого года, однако спустя некоторое время постановку сняли с репертуара. У Бузовой разгорелся скандал с новым руководством театра.