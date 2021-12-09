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ЦБ: российский аналог SWIFT показал высокую надежность и бесперебойность работы

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 14:56
Экономика
ЦБ: российский аналог SWIFT показал высокую надежность и бесперебойность работы
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 9 декабря. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России возросло до 38 участников. Об этом заявил глава управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков.

Он отметил, что за последние годы СПФС продемонстрировала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7 как с российскими, так и с зарубежными пользователями. К системе уже подключено 335 пользователей, в том числе 38 иностранных участников из девяти государств.

В частности, на сегодняшний день к системе подключены все белорусские банки, подчеркнул Барышков в ходе выступления на VIII Национальном платежном форуме.

СПФС была создана Банком России в 2014 году в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия для защиты от возможного отключения страны от платежной системы SWIFT. На текущий момент к SWIFT подключены свыше 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.

Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США. Об этом рассказал публицист Алексей Анпилогов.

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банк россии спфс передача данных
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