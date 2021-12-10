Руководитель «Рыбсети» Кирова объяснила, кто заработал на резком подорожании красной икры

Одним из главных украшений новогоднего стола в России традиционно являются закуски с красной икрой. Однако в этом году цены на этот деликатес стали настолько кусачими, что не каждый сможет позволить себе роскошь им полакомиться. В начале декабря оптовые цены на икру горбуши обновили свой максимум: теперь килограмм «красного золота» стоит 3,7 тысячи рублей. Чем вызвана столь высокая стоимость продукта, добываемого в России, объяснила в беседе с ФАН руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

По словам эксперта, несмотря на хороший улов в этом году, цены на икру выросли очень сильно. И в этом нет вины ни рыбаков, ни ритейлеров, заработать на этом удается лишь промежуточному звену — дистрибьюторам.

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«В этом году мы наблюдаем резкий скачок цен на икру. Он обусловлен тем, что дистрибьютеры сделали достаточно большую наценку и вызвали ажиотаж. Это произошло, потому что большая часть икры ушла в замороженном виде, в том числе на экспорт. Внутренний рынок оказался обделен икрой. Также свою роль в дефиците икры сыграл улов. Когда говорят об очень больших выловах, обычно считается, что речь идет обо всей рыбе и икре. А на самом деле хороший улов в этом году был только по горбуше. Кета, нерка, кижуч оказались в некотором дефиците. Эти виды поступили на российский рынок в гораздо меньшем объеме», — объяснила Кирова.

Сложилась ситуация, когда рыбаки дали абсолютно адекватную цену, ритейл у себя тоже никаких наценок не менял, а промежуточное звено, дистрибьютеры, больше всех заработали. Это просто бизнес, отметила специалист.

Ранее генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский предупредил о росте цен на винодельческую продукцию с января 2022 года. Причем рост цена на вино отечественных производителей обгонит импортную продукцию. Российские вина подорожают на 12-15%, импортные — на 5%.